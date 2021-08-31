Yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK yurt başvurusu e devletten nasıl yapılır, KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt başvuruları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. YKS sonuçlarının ilan edilmesi sonrası birinci sınıf öğrencileri ile üniversiteye devam eden ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları ÖSYM’den gelecek haber bekleniyor. Peki, Yurt başvurular ne zaman 2021? KYK yurt başvurusu e devletten nasıl yapılır, KYK yurt ücretleri ne kadar?

YKS yerleştirme sonuçları açıklanınca, gözler yurt başvuruları için ÖSYM ve KYK’ya çevrildi. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK YURTLARI ÜCRETLİ Mİ?

Yurt ücretleri 2020-2021 eğitim yılında aylık en az 200 TL olacaktır. Ancak yeni yapılan ve görece diğer yurtlardan daha iyi imkanları bulunan bazı devlet yurtlarının ücretleri 200-340 TL arası değişmektedir. Yurda kayıt esnasında öğrenciler 1 aylık depozito vermek zorundadır.