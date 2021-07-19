Yürek yakan detay ortaya çıktı! 5 kişiye mezar oldu!

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Derinöz Barajına düşen Levent Cenik (3) ile kurtarmak için suya girip, boğulan ablası Havvanur Cenik'in (9) cansız bedenlerinin, Amasya Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince el ele tutuşmuş bulunduğu ortaya çıktı. Levent'in ise dün doğum günü olduğu öğrenildi.

'EKİP OLARAK PERİŞAN OLDUK'

Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürü Selim Keleş, "Olayın olduğu yerden 3 metre açıkta Elif Semiz'i, barajın bent duvarlarına doğru olan noktasında ise babaanne Sultan Cenik'i bulduk. Bir müddet sonra çocuklar, 10 metre derinliğe çökmüş vaziyette görüldü. Çocukların 2'si yan yana el ele tutuşur vaziyette çıkarıldı. Biz bu olayı yaşadık ve ekip olarak perişan olduk. 6 metre ileride de amcaya ulaştık" dedi.



Öte yandan Cenik ailesinin evine gelenler, taziye ziyaretinde bulundu. Levent ve Havvanur Cenik'in babası Beytullah Cenik, taziye sırasında güçlükle ayakta durabildi.