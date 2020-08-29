Gazetevatan.com » Magazin » Yunus Bülbül'den 'Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur' iddiası!
Yunus Bülbül'den 'Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur' iddiası!
KKTC'de özel bir kanalda yayınlanan programa katılan Yunus Bülbül, 2013 yılında yaşamını yitiren usta sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Bülbül'e ilk tepki program sunucusundan geldi.
KKTC'de yayın yapan bir TV programına konuk olan müzisyen ve oyuncu Yunus Bülbül, “Gürses-Nur aşkının derinliğinden” bahsedilmesi üzerine “Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur” dedi.