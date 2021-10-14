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Yunanistan ve Mısır anlaştı! Kritik enerji hamlesi

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 18:19 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 18:19

Yunanistan-Mısır Elektrik Bağlantısı Mutabakat Muhtırası Atina'da imzalandı.


Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır  Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir ile Yunanistan Çevre ve  Enerji Bakanı Kostas Skrekas arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, deniz  altından döşenecek kablolar aracılığıyla yeşil enerji temin edileceği belirtildi.
 
Açıklamada, anlaşmanın Yunanistan-Mısır arasındaki stratejik ilişkiyi  derinleştiren bir adım olduğu, Yunanistan'ın enerji güvenliğine katkıda bulunduğu  ifadesine yer verildi.
 
Skrekas anlaşmanın, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve Güneydoğu  Avrupa’daki jeopolitik rolünü artırdığını öne sürerek, "Bugünkü anlaşma bölgedeki  refah ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesi için belirleyici bir adımdır."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Yunan basınında yer alan haberlerde, temelleri Yunanistan Başbakanı  Kiryakos Miçotakis'in Haziran 2021'deki Mısır ziyareti sırasında atılan  anlaşmanın Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunacağı ve Mısır'ın ihtiyaç  fazlası enerji arzını Avrupa pazarına ulaştırma arzusunu da karşılayacağı ileri  sürülüyor.
 

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Yunanistan Mısır Muhtırası
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