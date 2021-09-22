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Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı çıldırtan fotoğraf! Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis Türkevi açılışına katılmıştı...

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı çıldırtan fotoğraf! Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis Türkevi açılışına katılmıştı...