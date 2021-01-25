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Yunanistan ve Fransa anlaştı! 18 Rafale savaş uçağı...

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 19:35 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 19:35

Yunanistan, Fransa'dan 2,3 milyar avro karşılığında satın alacağı 18 Rafale savaş uçağı için bu ülkeyle anlaşma imzaladı.


Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, temaslarda bulunmak üzere  geldiği Atina'da, Yunan mevkidaşı Nikos Panayiotopulos ile Yunanistan Savunma  Bakanlığında bir araya geldi.
 
Yunanistan'ın Fransa'dan almaya karar verdiği 18 Rafale savaş uçağı  için resmi anlaşmaya imza atan ikili, görüşmelerinin ardından ortak basın  toplantısında konuştu.
 
Panayiotopulos, Rafale savaş uçaklarının alımıyla Yunan hava  kuvvetlerinin önemli ölçüde güçleneceğini savunarak, bu anlaşmanın iki ülkenin  savunma iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi.
 
Anlaşmanın, "ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını  savunmakla görevli Yunan hava kuvvetleri ve silahlı kuvvetlerinin kapasitesini ve  caydırıcı gücünü artırmasına katkı sağlayacağını savunan Panayiotopulos,  "karmaşık ve büyük bir silahlanma programıyla ilgili müzakerelerin ilk kez bu  kadar hızlı ve düzenli şekilde geliştiğini" kaydetti.
 
Yunanistan, "Rafale alan Avrupa'daki ilk ülke" oldu
 
Parly ise Yunanistan'ın Avrupa'da bu uçakları satın alan ilk ülke  olduğunu, Atina ve Paris'in birçok konuda ortak noktaları paylaştığını belirtti.
 
Yunan deniz kuvvetlerinin yenilenmesinde Fransız savaş gemilerinin de  yer alması ümidini dile getiren Parly, çok yakında bu konuyla ilgili teklifin de  Atina'ya sunulacağını aktardı.
 
Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle", Doğu Akdeniz'e gelecek
 
Parly, Fransa'nın nisanda Yunanistan ile düzenleyeceği iki ortak  tatbikata 8 Rafale uçağıyla katılacağını belirterek, Fransız uçak gemisi Charles  de Gaulle'un şubat sonunda bir Yunan fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz'e  geleceğini de ifade etti.
 
Fransız bakan, Panayiotopulos ile görüşmesinin ardından Başbakan  Kiryakos Miçotakis tarafından Maksimu Sarayı'nda kabul edildi.
 
İlgili kanun tasarısı Yunanistan Parlamentosu'ndan geçmişti
 
Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alımını  öngören yasa tasarısını 14 Ocak 2021'de onaylamıştı.
 
Atina hükümeti, 6'sı yeni, 12'si ikinci el Rafale savaş uçağının  Fransa'dan 2,3 milyar avro karşılığında satın alınacağını duyurmuştu.
 
Fransa'dan ilk teslimatın temmuzda alınacağı, 18 uçağın tamamının  ülkeye gelmesinin 2023 yılı ortasını bulacağı belirtilmişti.
 
Silahlanmaya ayrılan pay 5 kat artmıştı
 
Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesinde Atina yönetimi,  yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa  Birliği'nin (AB) desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ekonomik tablosuna  rağmen 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna  gitmişti.
 
Savunmaya 2021 için 5,49 milyar avro, savunma harcamalarındaki  silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar avro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın,  askeri harcama planı "son 11 yılın en yüksek düzeyine" ulaşmıştı.
 
Ülkenin bütçe projeksiyonuna göre, 2020'de Yunanistan ekonomisinin  yüzde 10,5 daraldığı tahmin ediliyor.
 
  
 

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Yunanistan Fransa 18 Rafale
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