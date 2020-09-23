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Yunanistan ve BAE'den Türkiye karşıtı hamle! Rezilliğin görüntüleri yayınlandı
Doğu Akdeniz, Suriye, PKK ve Libya meseleleri başta olmak üzere, her alanda Türkiye'ye karşı düşmanca tavırlar sergileyen Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yeni bir hamle geldi. Girit Adası'ndaki Souda Hava Üssü'ne F-16 savaş uçaklarını indiren Abu Dhabi yönetimi BAE Genelkurmay Başkanı Al Rumaithi, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile bir araya gelip Türkiye karşıtı pozlar verdi.