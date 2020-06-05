Yunanistan Türkiye sınırı ne zaman açılacak? İpsala sınır kapısı ne zaman açılıyor?

Corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan sınır kapılarının açılacağı tarih belli oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sınır kapılarının açılacağı tarihi açıkladı. TRT Haber'de ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Pekcan, ihracatçı ve gümrük ulaştırma sektörü temsilcileri tarafından merak edilen ve yeni koronavirüs nedeniyle kapalı olan sınır kapıları ile ilgili açıklama yaptı. Ticaret Bakanı Pekcan, yeni koronavirüs nedeniyle kapalı olan sınır kapıları Habur ve Gürbulak'ın bu hafta açılacağını belirtti. Peki, Yunanistan Türkiye sınırı ne zaman açılacak? İpsala sınıf kapısı açılacak?

Gümrük kapılarının ne zaman açılacağı, ihracatçı ve gümrük ulaştırma sektörü temsilcileri tarafından merak ediliyor ve sık sık Gümrük kapıları ne zaman açılacak? Sorularının sorulmasına neden oluyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni koronavirüs nedeniyle kapalı olan sınır kapıları ile ilgili açıklama yaptı. Habur ve Gürbulak'ın bu hafta açılacağını belirten Bakan Bekcan, ihracatta artış sürecinin hem Türkiye hem de başlıca pazarlardaki kademeli normalleşmeyle beraber devam edeceğini vurgulayarak, "Biz Türkiye’nin dinamizmiyle, eğitimli iş gücümüzle, sanayi tesislerimizle, üretim kapasitemizle inşallah sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomi, ticaret alanında da diğer ülkelerden ayrışarak yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Salgın döneminde verilen destekleri de anlatan Pekcan, "Biz hazirandan itibaren ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Esnafımıza bu dönemde 15,3 milyar lira destek verdik." değerlendirmelerinde bulundu.

Mayıstan itibaren Avrupa'nın da bir toparlanma sürecine girdiğine dikkati çeken Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarının da sürdüğünü, bunun için görüşmelere devam ettiklerini anlattı.

Pekcan, Brexit süreciyle ilgili teknik komite çalışmalarının da videokonferans yoluyla sürdüğünü belirterek, "Bizim önceliğimiz, öncelikle Avrupa Birliği’yle olan haklarımızı kaybetmeden bu anlaşmaya yansıtılması, ondan sonra detaylandırılması ve ilişkilerin derinleştirilmesi. İngiltere de bizimle aynı görüşte. İnşallah bu ay sonunda tekrar ekiplerimiz görüşecek." bilgisini verdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile görüştüklerini ifade eden Pekcan, tercihli ticaret anlaşmamızın aksamadan devam etmesi ve kapsamının genişletilmesini ele aldıklarını söyledi.

HABUR VE GÜRBULAK SINIR KAPILARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Pekcan, şu an kapalı olan Habur ve Gürbulak kapılarına yönelik de "İnşallah bu hafta bu iki kapımızı da açıyoruz. Ben bugün ulaştırma sektörüne ve bütün ihracatçılarımıza da bu müjdeyi vermiş olayım." diye konuştu. Bakan Pekçan, Türkiye ve Yunanistan arasında bulunan İpsala sınır kapısının ne zaman açılacağına yönelik tarih vermezken, İpsala sınır kapısının da Haziran ayı içerisinde açılması bekleniyor.