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Yunanistan titriyor! 'Savaş an meselesi'
Akdeniz'de iki ülke savaş gemilerinin karşı karşıya geldiğini yazan Yunan medyası, jetlerin havalanmak için hazır beklediğini ve bölgeye ABD savaş uçağının da gönderildiğini sayfalarına taşıdı. 'Ege'de dehşet dengesi' başlığını kullanan gazeteler, Yunan donanmasının Türk arama gemisine telsizden bölgeden ayrılması yönünde anonslar yaptığını bildiriyor. Öte yandan Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi. 3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.