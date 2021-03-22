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Yunanistan tarafından ölüme terk edilmişti! 3 gün sonra bulundu

DHA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 1:45 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 1:45

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca denize bırakılan ve 3 gündür aranan kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Boğaz Adası'nda bulundu. Bitkin vaziyette bulunan Somali uyruklu Muhammed Seyyid'in (16) ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Mart'ta Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca bir grup kaçak göçmenin elleri kelepçeyle bağlanıp denize bırakıldığı bilgisini üzerine harekete geçti. kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, 3 kişiyi kurtarırken, 3 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Ekipler kayıp olduğu belirtilen 1 kişiyi de bulmak için çalışma başlattı. Kaçak göçmenin bulunduğu Boğaz Adası ve çevresinde arama yapan ekipler can yeleği buldu. Bunun üzerine kaçak göçmenin adaya çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruldu. Ekiplerin Boğaz Adası üzerinde yaptığı aramalarda Somali uyruklu Muhammed Seyyid'i, sağ olarak bulundu.
 
OT YİYEREK HAYATTA KALDI
 
Ekiplerce kurtarılan Seyid, Çeşme Alper Çizğenakat Devlet Hastanesine kaldırdı.
 
Bitkin olduğu gözlemlenen Seyyid'in burada yapılan tetkitlerde durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yunanistan unsurlarınca denize bırakılmasının ardından can yeleğiyle hayatta kaldığını ve yüzerek Boğaz Adası'na çıkan Seyyid'in, kayaların arasında temiz su içtiğini ve ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

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İzmir Çeşme Yunanistan
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