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Yunanistan Parlamentosu skandal anlaşmayı onayladı

AA |  27 Ağustos 2020 Perşembe - 20:24 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 20:24

Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile imzalanan Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladı.


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Yunanistan Parlamentosu Mısır Doğu Akdeniz
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