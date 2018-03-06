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Yunanistan o teröristi iade etmiyor!

06 Mart 2018 Salı - 14:33 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 14:33

Yunanistan, Türkiye'nin terör örgütü DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'ın iadesi talebini reddetti.


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