Yunanistan Karaada'ya da asker çıkardı!

Yunanistan, Meis Adası'nın ardından Karaada'ya da asker çıkardı. Yunan ordusunun birkaç binayı karargaha dönüştürdüğü de belirtildi.

Yunanistan attığı provokatif adımlarla Doğu Akdeniz 'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

Daha önce Meis Adası'nın silahlandıran Yunan ordusu bu kez Karaada'ya da asker çıkardı.

Karaada'daki Yunan askerlerini de TRT haber görüntüledi. Yunan askerlerinin Meis- Karada arası nöbet değişimi yaptıkları görüldü.

Yunan ordusunun sivil birkaç binayı karargaha dönüştürdüğü de dikkat çekti. Karaada Türkiye'ye sadece 1,5 mil uzaklıkta yer alıyor.

Daha önce Meis Adası'ndaki askeri hareketlilik görüntülenmişti. Görüntülere, Yunan askerinin adanın en yüksek noktasına kurduğu telsiz-radar istasyonu ile gözetleme kulesi yansımıştı.