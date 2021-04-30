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Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) |  30 Nisan 2021 Cuma - 18:02 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 18:02

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 lastik bottaki 63 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içindeki 63 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.
 

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Balıkesir Ayvalık Türk karasu
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