Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içindeki 63 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.
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- Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı
Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) | 30 Nisan 2021 Cuma - 18:02 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 18:02