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Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 41 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA |  21 Ağustos 2020 Cuma - 1:37 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 1:37

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salı olduğu bilgisini edindi. Can sallarının bulunduğu bölgeye gelen ekipler, mahsur kalan 41 kaçak göçmeni kurtardı. Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 41 göçmen kıyıya çıkarıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. 
 

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