Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salı olduğu bilgisini edindi. Can sallarının bulunduğu bölgeye gelen ekipler, mahsur kalan 41 kaçak göçmeni kurtardı. Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 41 göçmen kıyıya çıkarıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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- Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 41 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 41 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA | 21 Ağustos 2020 Cuma - 1:37 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 1:37