Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 03.30 sıralarında Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salı içinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan lastik bot içindeki 22 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkartıldı.
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- Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 22 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 22 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA | 26 Ağustos 2020 Çarşamba - 20:04 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 20:04