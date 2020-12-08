Yunanistan'ın talebi toplantıyı karıştırdı! En güçlü direniş Almanya ve İtalya'dan...

Yunanistan'ın yüksek tirajlı gazetelerinden Kathimerini'de yer alan habere göre; 10-11 Aralık'ta gerçekleşecek AB liderler zirvesinden önce 7 Aralık pazartesi yapılan AB dışişleri bakanları toplantısında, Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmaması konusunda sert tartışmalar yaşandı.
Gazetenin haberine göre; Ankara'ya bazı önlemler alınması kararlaştırıldı ama sertliği konusunda bir fikir birliği sağlanamadı.
TÜRKİYE'YE SERT YAPTIRIMA KARŞI ÇIKAN ÜLKELER
AB dışişleri toplantısında Yunanistan'ın "Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulanmasını" istediği aktarılırken, Almanya ve İtalya'nın buna karşı çıkarak yoğun bir direniş sergilediği belirtildi. İspanya, Malta, Polonya ve Macaristan'ın da Türkiye'ye karşı sert yaptırımlara sıcak bakmadığı kaydedildi.
TÜRKİYE'YE SERT YAPTIRIMA DESTEK VEREN ÜLKELER
Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın bu talebine Fransa, Avusturya, Lüksemburg, Slovenya, Slovakya, Belçika, İrlanda, Danimarka ve Hollanda'nın destek verdiği aktarıldı.
ATİNA'NIN YAPTIRIM TALEPLERİ NELER?
Yunanistan Türkiye'ye, daha çok savunma sanayii alanında darbe vurmak istiyor. Ankara'ya, silah ve savunma ürünleri satışının durdurulmasını, AB adayı olarak katılım öncesi mali yardımların kesilmesini ve Türkiye'nin AB projelerine katılımının askıya alınmasını istiyor.
DİPLOMATİK KAYNAK: ATİNA'NIN BU İSTEKLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ZOR
Kathimerini'ye konuşan diplomatik kaynak, Atina'nın öncelikli talepleri arasında yer alan ambargonun zirvede geniş destek göreceğine inanmadığını dile getirdi.