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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 74 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

DHA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 9:01 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 9:01

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen iki ayrı lastik bottaki 74 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında iki ayrı lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 74 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.
 

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Balıkesir Ayvalık göçmen
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