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Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 28 göçmen kurtarıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA) |  03 Eylül 2021 Cuma - 14:35 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 14:35

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 28 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 28 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. 

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Balıkesir Ayvalık Yunanistan göçmen
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