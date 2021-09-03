Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 28 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.
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Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 28 göçmen kurtarıldı
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA) | 03 Eylül 2021 Cuma - 14:35 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 14:35