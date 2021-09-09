09 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.428 -0.38 EURO 10,0750 0.58
USD 8,5070 0.52 ALTIN 488,920 0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yunanistan'ın geri ittiği 18 göçmen kurtarıldı

Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (Muğla), (DHA) |  09 Eylül 2021 Perşembe - 8:52 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 8:52

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 18 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, Bodrum açıklarında lastik bot içinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk etti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 göçmenin, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği öğrenildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
 
 

ETİKETLER

yunanistan muğla göçmen
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.