Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, Bodrum açıklarında lastik bot içinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk etti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 göçmenin, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği öğrenildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Yunanistan'ın geri ittiği 18 göçmen kurtarıldı
Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (Muğla), (DHA) | 09 Eylül 2021 Perşembe - 8:52 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 8:52