Yunanistan'ın Evia adasından yüzlerce kişi tahliye edildi

Yunanistan'da hemen hemen tüm ülke çapında çıkan yangınların sonucunda yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Yangınların 38 dereceye varan sıcaklık ve rüzgarla birlikte Cumartesi günü ülkenin bazı bölgelerinde devam ettiği bildirildi.

Henüz toplam bir bilanço çıkarılmamasına karşın, ilk rakamlar yangınlarda 550-600 bin dönüm ormanlık alanın yok olduğunu gösteriyor.

İlk belirlemelere göre, Attika (Atina yöresi) bölgesinde 100 bin, Mora yarımadasının Olimpiya ve Mani bölgelerinde 100 bin ve Evia adasının kuzeyinde yaklaşık 300 bin dönüm ormanlık alan ile içindeki ev, barınak, çiftlik, işletme ve araç kül oldu.

Özellikle Evia adasının kuzeyindeki sayfiye yerlerini terk eden yüzlerce yangınzede, sahile yanaşan iki feribot tarafından güvenli yerlere sevk edildi.

BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in aktardığına göre, yangın nedeniyle yanan evlerin, araçların ve telef olan hayvanların sayısının "yüzlerce" olması bekleniyor.

38 yaşında bir gönüllü itfaiyeci elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti. Yangınlar nedeniyle dört itfaiyeci de solunum sorunları yaşıyor, itfaiyecilerden ikisi yoğun bakımda.