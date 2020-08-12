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Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı: "Kimse bizim için Türkiye ile ilişkisini bozmaz"

AA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 14:18 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 14:18

Yunanistan'da, ana muhalefetteki Syrzia Partisinin iktidarı döneminde Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, "Hiçbir tarafın, Yunanistan'ın meselesi yüzünden Türkiye ile ilişkilerini bozmayacağını" söyledi.


Apostolakis, Yunan Mega televizyonunda Doğu Akdeniz'deki gerginliğe  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Atina'nın, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte "büyük olasılıkla yalnız  kalacağını" dile getiren Apostolakis, "Bizim meselemiz yüzünden herhangi bir  tarafın Türkiye ile ilişkilerini bozması ya da bir çatışmaya girmesi olası  değil." ifadesini kullandı.
 
Apostolakis, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri "son derece ciddi ve  kritik" şeklinde niteleyerek, "Sanırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  istediğini elde etmek için ihtiyaç duyduğu sürece bölgede kalacak. Şu an Avrupa  ve ABD'den gelen baskılar hafif." dedi.
 
Olası bir çatışmanın iki tarafın çıkarlarıyla da bağdaşmayacağının  altını çizen Apostolakis, "Ankara'nın, Yunanistan'ı ikili tüm konular hakkında  müzakere masasına çekmek istediği" değerlendirmesini yaptı.
 
Atina'da Oruç Reis paniği
Yunanistan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama  çalışmalarına devam etmek üzere pazartesi sabahı Kıbrıs açıklarına ulaşması ve  çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru)  duyurulmasının ardından alarma geçmişti.
 
Başkent Atina'da Milli Güvenlik Hükümet Konseyini toplayan Başbakan  Kiryakos Miçotakis, konuya ilişkin savunma ve dışişleri kurmaylarıyla da yoğun  görüşme trafiğine girmişti.
 
AB Dış İlişkiler Konseyini "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki  faaliyetleri" hakkında acil toplantıya çağıran Atina yönetimi, ABD ve NATO  nezdinde de yoğun girişimlerde bulunmuştu.
 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, cuma günü Doğu  Akdeniz'deki gelişmeleri ele almak üzere ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir  araya geleceği açıklanmıştı.
 
Türkiye'den bölgesel ve kapsamlı çözüm çağrısı
Ankara, Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını diplomatik ve askeri  faaliyetlerle savunmaya devam ederken, başta bölge ülkeleri olmak üzere  uluslararası topluma müzakerelere dayalı kapsamlı iş birliği çağrısı yapıyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin  anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümüne hazır olduğunu,  kimsenin toprağında, denizinde ve meşru çıkarlarında gözü olmadığını yinelemişti.
 
Erdoğan, "Gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim,  herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım.  Ülkemizin bu çağrısına kulaklarını kapatanlar güçlerinin yetmeyeceği, boylarını  aşan birtakım girişimlerle kendi geleceklerini kendi elleriyle karartıyor."  ifadesini kullanmıştı.

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Yunanistan eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis
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