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Yunanistan'ın adımları uluslararası antlaşma ve hukuka aykırı

AA |  05 Eylül 2020 Cumartesi - 11:35 | Son Güncelleme : 05 09 2020 - 11:35

Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan son olayları değerlendiren uzmanlar, Yunanistan'ın, Lozan ve Paris Antlaşmalarına aykırı hareket ederek uluslararası hukuku hiçe saydığını vurguladı. Akademisyenler, Ege Adaları ve Oniki Ada'nın tarihsel süreçteki durumunu ve yaşanan son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.


Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Cevdet Küçük, Menteşe ve Güney Sporat  adaları gibi isimlerle de anılan adalar grubunun İtalyan işgaline uğrayan  bölümüne Dodeca-nissas yani Oniki Ada denildiğini belirterek, bu adaların, Batnoz  (Patmos), Lipso, Leryoz (Leros), Kilimli (Kalimnos), İstanköy (Kos), İstanpulya  (Astropalya), İncirli (Nisiros), İlyaki (Tilos), Sömbeki (Simi), Kerpe  (Karpatos), Herki (Halki) ve Kaşot (Kasos) olduğunu anlattı. Küçük, Anadolu'nun  devamı olan kıta sahanlığı üzerindeki adaların fiziki bakımdan Anadolu'nun bir  parçası olduğuna işaret etti.
 
Rodos ve Oniki Ada'nın 1522'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından  fethedildiğini dile getiren Küçük, Rusların 1770'de Ege Denizi'ndeki  faaliyetlerinin adalardaki asayişin sarsılmasına yol açtığını kaydetti.
 
Prof. Dr. Küçük, Osmanlı hakimiyetindeki adalara ilk saldırının,  Libya'daki çıkarları için 1911'de Osmanlı Devleti'ne savaş açan İtalya'dan  geldiğini dile getirerek, bu ülkenin 1912'de toplam on altı adayı işgal ettiğini  belirtti.
 
"Londra Barış Konferansı'ndan bir sonuç alınamadı"
İtalya ile Osmanlı Devleti arasında 15-18 Ekim 1912'de imzalanan Uşi  Antlaşması ile Osmanlı'nın Trablusgarp'tan çekilmesi halinde İtalya'nın işgal  ettiği adaları kayıtsız şartsız boşaltmasının kararlaştırıldığını belirten Küçük,  ancak İtalyanlar, Osmanlı askerinin Trablusgarp'tan çekilmediğini ileri sürerek  adaları tahliye etmediğini aktardı.
Prof. Dr. Küçük, Yunanistan'ın da 20 Ekim-20 Aralık 1912 tarihleri  arasında Bozcaada, Limni, Taşoz, Gökçeada, Bozbaba, Semadirek, İpsara, Ahikerya,  Sakız ve Midilli adalarını ele geçirmesinin ardından 23 Aralık 1912'de düzenlenen  Londra Barış Konferansı'ndan bir sonuç alınamadığını ifade etti.
 
Küçük, adaların geleceğinin tayini konusunun Londra Anlaşması ile  havale edildiği "Süfera Konferansı"nda meselenin uzun tartışmalara yol açsa da  bir çözüm üretilemediğini kaydetti.
 
"Fransa, Meis Adası'nı ele geçirdi"
Osmanlı hükümetinin, Oniki Ada'dan bazı adaların kendisine verilmesi  karşılığında işgal ettiği adaları iade edebileceğini söyleyen Yunanistan'la ikili  görüşmeleri sürdürürken 1. Dünya Savaşı'nın başladığını aktaran Küçük, şunları  kaydetti:
"İtilaf devletleri İtalya ile savaşa katılması karşılığında kendisine  Rodos, Oniki Ada ve Antalya'nın verilmesini öngören 26 Nisan 1915 tarihli Londra  Antlaşması'nı imzaladı. İtalya 22 Ağustos 1915'te Osmanlı Devleti'ne savaş ilan  ederken Uşi Antlaşması'nın kendisine yüklediği yükümlülükleri feshettiğini, Rodos  ve Oniki Ada'dan çekilmeyeceğini açıkladı. Fransa, Yunan idaresine karşı  ayaklanan halkın daveti üzerine 30 Aralık 1915'te Meis Adası'nı ele geçirdi."
 
Sevr Antlaşması ve İtalya-Yunanistan arasında imzalanan  Bonin-Venizelos Mutabakatı ile adaların iki ülke arasında paylaşılmaya  çalışıldığını ifade eden Küçük, "İtalya, Yunanistan'ın Türkiye tarafından  yenilgiye uğratılması üzerine 8 Ekim 1922'de Bonin-Venizelos Mutabakatı'nı  feshettiğini ve adaların kendi himayesinde olduğunu açıkladı. Böylece Londra  Antlaşması ile Yunanistan'a devredilen Girit hariç Osmanlı Devleti'nin adalar  üzerindeki egemenlik hakları kaldırılmamış oldu." diye konuştu.
 
Müttefikler Sevr'den farksız bir tasarı hazırladı
Prof. Dr. Küçük, Lozan Konferansı'nın başlamasının ardından Rodos ve  Oniki Ada dışındaki adaların geleceğinin tartışılmaya başlandığını dile  getirerek, Türk heyetinin, görüşlerini Misak-ı Milli'ye ve 14 Şubat 1914 tarihli  Süfera Konferansı kararına dayandırdığını dile getirdi.
 
Heyete başkanlık eden İsmet Paşa'nın, büyük devletlerin 1914'te  Yunanistan'a verdiği altı adayı geri almak için çalışan Babıali'nin tezlerini  aynen savunduğunu bildiren Küçük, buna karşın adaların Türkiye'ye iade edilmesi  yerine askerden arınmış özerk ve tarafsız bir yönetime kavuşturulmasını  istediğini kaydetti.
 
İsmet Paşa'nın İmroz ile Bozcaada'nın 1914'te Türkiye'ye bırakılmasını  ve Anadolu sahillerine yakın adacıklarla Semadirek'in Türkiye'ye verilmesi  gerektiğini savunduğunu anlatan Küçük, şunları aktardı:
"Müttefiklerin, uzlaşma sağlanmadan hazırladıkları 160 madde ve dokuz  ek sözleşmeden oluşan antlaşma metni tasarısı, Sevr Antlaşması'ndan pek farklı  değildi. 15. maddeye göre Rodos, Oniki Ada ve onlara bağlı adacıklarla Meis Adası  İtalya'ya veriliyordu. 23 nisan 1923'te başlayan ikinci safha görüşmelerinde ise  Bozcaada'ya bağlı Merkep adaları da Türkiye'ye iade edildi. Fakat 15. maddede  değişiklik yapılarak Meis Adası'nın da Türkiye'ye iade edilmesi talebi uzun  tartışmalara sebep oldu. İsmet Paşa baskılar karşısında, Meis Adası Anadolu'nun  karasuları dahilinde olduğu halde Türk heyetinin dünya barışına yardım etmek  amacıyla ada için yazdığı kayıtlardan vazgeçtiğini bildirmek zorunda kaldı."
 
"Almanların gayriresmi teklifi, Türkiye'yi Almanların safında savaşa  çekme tuzağı da içeriyordu"
Prof. Dr. Küçük, Lozan Barış Antlaşması imzalanıp TBMM tarafından  onaylanmasının ardından İtalya'nın da resmen egemenliğine aldığı Rodos, Oniki Ada  ve Meis'i, "İtalyan Ege adaları" ismiyle idari bir birlik haline getirerek  topraklarına kattığını ifade etti.
 
Türkiye ve İtalya arasında 4 Ocak 1932'de "Cihet-i aidiyeti hakkında  itilaf-name" adıyla yedi maddelik bir antlaşma ile Karaada'nın Türk hakimiyetine  bırakıldığını bildiren Küçük, Meis Adası'na bağlı adacıkların ise iki devlet  arasında pay edildiğini söyledi.
 
Küçük, İtalya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Almanya tarafında yer almasıyla  birlikte Ege adaları meselesinin tekrar tartışılmaya başlandığını vurgulayarak,  İtalyan egemenliğindeki adaların savaş sırasında önce Almanların, ardından  İngilizlerin eline geçtiğini söyledi.
 
Almanların adaları boşaltırken Türkiye'ye yaptıkları "adaları işgal  etme" teklifinin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından reddedildiği yönündeki  iddiaları da değerlendiren Küçük, "Söz konusu teklif, resmi bir teklif değildi.  Almanların savaşı kaybetmeye başladığı dönemde yapılan bu gayriresmi teklif,  Türkiye'yi Almanların safında savaşa çekme tuzağı da içeriyordu. Bu yüzden teklif  kabul edilebilir değildi." ifadelerini kullandı.
 
"Türk nüfusunun bir bölümü adaları terk etmek zorunda kaldı"
Prof. Dr. Küçük, 10 Şubat 1947'de imzalanan ve Türkiye'nin temsil  edilmediği Paris İtalyan Barış Antlaşması ile Rodos, Oniki Ada ve Meis,  Yunanistan'a devredildiğini belirterek, şu görüşleri dile getirdi:
"Lozan Antlaşması'nın Anadolu kıyılarına yakın adaların askerden  arındırılması hakkındaki hükmüne göre, Yunanistan'ın bu adalarda askeri üsler ve  yığınak yapamayacağı maddesi kabul edildi. Yunanistan bu adaları Dodecanese  adıyla bir idari bölüm halinde topraklarına kattı. 35 yıl İtalyan tabiiyetinde  yaşayan Oniki Ada Türkleri yeniden tabiiyet değiştirmek veya topraklarını terk  etmek durumunda kaldı. Yunanistan'da 1953'te çıkarılan Turizm Kanunu ile  Türklerin arazileri üzerine turistik tesisler kuruldu. Topraklarını kaybeden ve  baskıya maruz kalan Türk nüfusunun bir bölümü adaları terk etmek zorunda kaldı."
 
"İngiltere, kontrol edilebilir bir pozisyonda gördüğü Yunanistan'ı  tercih etmiştir"
Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Ediz de Oniki Ada'nın doğuya açılan bir kapı  niteliğinde olduğunu ifade ederek, "Oniki Ada, Çanakkale ve Süveyş’e giden rota  üzerinde kilit nokta konumunda bulunmaktadır. Askeri üs niteliğinde olan adalara  yerleştirilecek silahlar, Doğu Akdeniz’e hakim olmak isteyen devletlere önemli  bir avantaj sağlamaktadır." dedi.
 
Adaların Akdeniz’de ortaya çıkabilecek herhangi bir çatışma durumunda  transfer olanaklarını güçlendiren bir konumu bulunduğunu bildiren Ediz,  Yunanistan'ın I. Dünya Savaşı sırasında Ege’nin kuzeyinde bulunan adaları üs  olarak İngiltere’nin kullanımına açarak Çanakkale harekatını İtilaf güçleri  açısından mümkün kıldığını belirtti. Ediz, bu adaların savaş boyunca İtilaf  devletlerinin Akdeniz donanmasının merkezi konumunda olduğunu anlattı.
 
Adaların tarih boyunca Akdeniz ve Karadeniz ticareti açısından önemli  bir yere sahip olduğunu belirten Ediz, Oniki Ada'nın bütün bu özellikleriyle  siyasi ve ekonomik olarak Batılı güçler için büyük önem arz ettiğini,  bu sebeple  de kolaylıkla uluslararası bir soruna dönüşebildiğini kaydetti.
 
Ediz, uluslararası siyasette yaşanan gelişmelere göre dış politikasını  sürekli güncelleyen İngiltere'nin, Oiki Ada dahil olmak üzere Ege'nin nihai  statükosunu belirleyen güç olduğunu dile getirdi.
 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1947'de imzalanan Paris Anlaşması'yla  Oniki Ada’nın Yunanistan’a verildiğini hatırlatan Ediz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Süreç, İngiltere’nin adaların statükosu konusundaki kararlı tavrının  bir göstergesidir. İngiltere bölgedeki siyasi ve ekonomik çıkarlarını hiçbir  zaman riske atmamış ve adalar konusunda net bir sonuç elde etmiştir. Sevr ile  Türkiye'nin Akdeniz ile bağlantısını tamamen koparmaya çalışan İngiltere,  Yunanistan’ın Anadolu’da başarısız olduğu bir durumda bile Oniki Ada ve Kıbrıs  konusundaki ısrarcı politikasını sürdürmüştür. Adaları bölgedeki çıkarları için  önemli bulan İngiltere, Türkiye ve İtalya'yı birer tehdit olarak algılarken  Yunanistan’ı yönetilebilir ve elde tutulabilir olarak görmüştür."
 
Doğu Akdeniz'deki adaların tamamının statükosunun büyük devlet aklıyla  belirlendiğini öne süren Ediz, Yunanistan’ın ise bu noktada ancak bir vekil  görevi icra ettiğini savundu.
 
Bu durumun bugün de hiç değişmeden devam ettiğini aktaran Ediz,  şunları kaydetti:
"Adalar konum itibarıyla Türkiye'nin uluslararası güvenliği açısından  açık bir tehdittir. Yunanistan'ın adaları silahlandırması başta Lozan olmak üzere  çeşitli uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statükonun ihlali  anlamına gelmektedir. Üstelik Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler yakın gelecekte  çok daha köklü değişikliklerin yaşanabileceğinin habercisidir. Bölgeye hakimiyet  konusunda ortaya atılan siyasi ve ekonomik argümanlara ek olarak son dönemde  ortaya çıkan enerji bileşeni bölge üzerine yapılagelen kavgaların şiddetini  katlayacak niteliktedir. Bu durumda Türkiye’nin sahada ve masada doğru pozisyon  alabilmesi ciddi bir hesap işini, yüksek teknik kapasiteyi, geniş bir arka plan  bilgisini ve istihbarat ağını gerektirmektedir."
 
"Meis'e asker çıkarılması Paris Anlaşması'nın ihlal edildiğini  göstermektedir"
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi  Mustafa Başkara, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırmama durumunun  3 farklı uluslararası sözleşme metni ile teminat altına alındığını söyledi.
 
Adalara asker çıkarmanın uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu  belirten Başkara, şu ifadeleri kullandı:
"Lozan Barış Anlaşması'nın 13. maddesi ile ve sonra Lozan Boğazlar  Sözleşmesi ile adaların isimleri de sayılmak suretiyle askerden arındırılacağı  hüküm altına alınmıştır. 1947 yılında, Oniki Ada Paris Anlaşması ile gayrıaskeri  statüye sokulmak kaydıyla Yunanistan’a verilmiştir. Bu bağlamda Yunanistan’ın  adaları silahlandırma ve adalara asker çıkarma girişimleri açık bir şekilde  uluslararası hukukun ihlalidir. Yunanistan'ın Meis Adası'na asker  konuşlandırdığına ilişkin bilgiler de Paris Anlaşması'nın ihlal edildiğini  göstermektedir."
 
Yunanistan'ın 1936'dan bu yana uygun zemin bulduğunda ya da siyasi  gerilimi artırmak için karasularını 12 mile çıkarma çabasında olduğunu ifade eden  Başkara, Kıbrıs Barış Harekatı ve Kardak Krizi'ni örnek gösterdi.
 
Yunanistan'ın karasularının genişliğini 12 mile çıkardığı anda Ege  Denizi'nin yüzde 70'ini karasuları ile kapladığını belirten Başkara, "Bu durumda  Türkiye’nin karasuları alanı da yüzde 10'a kadar düşüyor. Ege denizindeki açık  deniz alanı ise oldukça sınırlanıyor. Bu durum sadece Türkiye’nin deniz  alanlarını olumsuz etkilemiyor, tüm dünya ülkelerinin Ege'deki açık deniz  alanlarından faydalanmasını olumsuz etkiler. Ayrıca, söz konusu durum Türkiye'nin  açık denizlere açılmasını büyük ölçüde engelleyecek sonuçlar doğuracaktır." diye  konuştu.
 
Türkiye'nin Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkarması  durumuna karşı 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olmadığını  bildiren Başkara, şöyle devam etti:
"Türkiye, sözleşmenin adaların 12 deniz mili karasularına sahip  olabilmesine olanak tanıyan hükmünün bir uluslararası örf ve adet hukuku kuralına  dönüşmesini engellemek için her platformda bu maddeye olan itirazını dile  getirmektedir. Türkiye bu şekilde uluslararası hukuk uygulamaları ve Uluslararası  Adalet Divanı kararları ile aynı minvaldeki tutumunu korumaktadır. 1982 tarihli  sözleşmenin ilgili hükmü Türkiye'nin kararlı ve istikrarlı itirazları sayesinde  Yunan adalarının 12 deniz mili karasuları genişliğine çıkarılması için bir  dayanak teşkil etmeyecektir. Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarması  Lozan'da öngörülen Ege'den eşit şekilde yararlanılması dengesini ortadan  kaldıracak bir hamle olacaktır."
 
"AB'nin tutumu kuruluş felsefesine aykırıdır"
Başkara, Yunanistan'ın zaman zaman gündeme getirdiği karasularını 12  deniz miline çıkaracağına dair provokatif söylemlerine karşı Türkiye'nin, 1995’te  Kardak Krizi döneminde, TBMM'de tüm partilerin katılımıyla Yunanistan'ın Ege'de  karasularını 12 deniz miline çıkarması durumunda bunu savaş nedeni sayacağına  dair mutabakatını hatırlattı.
 
Avrupa Birliği'nin (AB) tutumunu da değerlendiren Başkara, AB'nin her  fırsatta, uluslararası hukuka rağmen, Yunanistan'ı destekleyici tutum  sergilediğini belirterek, şunları aktardı:
"AB'nin bu tutumu AB'nin kuruluş felsefesine aykırıdır. AB, birliği  oluşturan kara ülkelerinin kara sınırları ile sınırlı bir yetki ile oluşturulmuş  yapıdır. AB'nin deniz alanı sınırlarından söz etmek mümkün değildir. Keza hiçbir  AB metninde AB’nin deniz alanı sınırlarına dair herhangi bir hüküm de yer  almamaktadır. Bu bağlamda AB'nin ve AB yetkililerinin Doğu Akdeniz ve Ege  konularında bir tarafı destekleyici tutum sergilemelerinin hem iç mevzuatlarında  hem de uluslararası hukukta bir zemini yoktur. AB'nin bu konudaki tutumu hukuki  değil, siyasidir. Sorunu çözüme sevk etmekten çok çözümsüzlük sarmalına  hapsetmektedir. AB'nin tutumu, uluslararası hukukun Akdeniz ve Ege gibi kapalı ve  yarı kapalı denizler için öngördüğü ve Türkiye'nin de her fırsatta dile getirdiği  'iş birliği' odaklı çözümden tarafları uzaklaştırmaktadır."
 
Dr. Başkara, Yunanistan'ın adımlarının uluslararası hukukun temel  ilkeleri ile çeliştiğini dile getirerek, bunun, Türkiye'nin de taraf olduğu Lozan  ve Paris Anlaşmaları ile güvence altına alınan mevcut sistemin işlerliğini de  tehlikeye attığını vurguladı.
 

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