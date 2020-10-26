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Yunanistan ve Türkiye'den flaş Navtex hamlesi! İptal edildi...

AA |  26 Ekim 2020 Pazartesi - 17:05 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 17:21

Güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri iptal ettiğini açıkladı. Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin Akdeniz’de planlı atış eğitimlerine ilişkin NAVTEX'ini de iyi niyet göstergesi olarak iptal ettiğini bildirdi.


Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i  kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal ettikleri,  bununla birlikte Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların diyalogla  çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz’de daha önce planlanan atışlı  eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus olmak geri çektiği  bildirildi.   
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye daha önce de  başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların belirttiği gibi  Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların çözümünde uluslararası hukuk, iyi komşuluk  ilişkileri, diyalogdan ve siyasal çözümlerden yana olmayı sürdürüyor.
 Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens  Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılan ve hayata geçirilen  Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki "Ayrıştırma Usullerinin" ele  alındığı teknik toplantılarına destek vererek ön koşulsuz katılan Türkiye, iyi  niyetini gösteren birçok adımı da atmaktan çekinmedi.
 
  
  NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla video konferans  yöntemiyle gerçekleştirilen ve iki gün süren NATO Savunma Bakanları  Toplantısı'nda da yapıcı tavrını sürdüren Türkiye, bir teklifi ile de ittifak  üyesi ülkelerin takdirini topladı.  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın teklifi üzerine Türkiye ve  Yunanistan ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etme karar aldı. NATO Genel Sekreteri ve  Yunan Savunma Bakanı'nın da destek verdiği teklif kapsamında Yunanistan 29 Ekim,  Türkiye ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettikleri NAVTEX'leri iptal etme  kararı aldı. 
 
NATO Karargahı'nda yapılan koordinasyon ve çalışmanın ardından söz  konusu NAVTEX'ler iptal edildi. Bunların yanı sıra Türkiye bu olumlu rüzgara  destek vermek üzere yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda, Akdeniz’de daha önce  planlanan atışlı eğitimlere ilişkin NAVTEX de bir kereye mahsus olmak üzere ve  iyi niyet göstergesi olarak iptal etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da  konuya ilişkin yaptığı  değerlendirmelerde,  "Biz diyaloğu, görüşmeleri, uluslararası hukuku  desteklediğimizi, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu ifade ederken  Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması konusunda azimli ve  kararlı olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım" ifadelerini paylaşıyor.
 

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navtex Yunanistan 29 Ekim
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