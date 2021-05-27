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Yunanistan ile 4. Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı sona erdi

27 Mayıs 2021 Perşembe - 18:08 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 18:08

Türkiye ve Yunanistan arasında savunma bakanlıkları heyetleri tarafından gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın dördüncüsü 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapıldı.


Toplantıda Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı.
 
Bir sonraki toplantının Ankara’da icra edilmesinin planlandığı belirtildi. (TRT Haber)

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