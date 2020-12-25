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Yunanistan'ı korku sardı! Türk SİHA'ları için...
Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında zor durumda kalan Yunanistan, müttefikleri Fransa, Güney Kıbrıs, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle düzenlediği tatbikatların ardından Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri adasında bir drone üssü kuruyor.Öte yandan Yunan medyası Türkiye liderliğinde dünyada gelişmekte olan drone teknolojisinde Türk yapımı İHA/SİHA'ların nasıl etkisizleştirileceği üstüne kara kara düşünüyor.