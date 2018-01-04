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Yunanistan harekete geçti

AA |  04 Ocak 2018 Perşembe - 20:35 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 21:06

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye’de işledikleri suçlar için Yunanistan’da yargılanabilme olasılığını araştırdıklarını söyledi.


Yunanistan Adalet  Bakanı, Atina’da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin  darbeci askerlerle ilgili sorularını yanıtladı.
 
Yunan Ceza Kanununun 8. maddesi uyarınca darbeci askerlerin  Yunanistan’da yargılanabileceğini söyleyen Kontonis, darbeci askerlerin  Yunanistan’da yargılanabilmeleri için Türkiye’nin talepte bulunması gerektiğini  belirtti.
 
Kontonis, “(Darbeci askerlerin) Ceza Kanununun 8. maddesi uyarınca  dışarıda işledikleri suçlar için Yunanistan’da yargılanmaları olasılığını  araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Yunan hükümetinin olasılığı incelediğini kaydeden Kontonis, darbeci  askerlerin Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğini ilişkin soru üzerine ise bu  konunun Yunanistan Yüksek Mahkemesinin ret kararı ile nihai olarak kapandığını ve  karara herkesin saygı duyduğunu söyledi.

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