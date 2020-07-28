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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: "Baskı veya tehdit olmadan Türkiye'yle diyaloğa hazırız"

AA |  28 Temmuz 2020 Salı - 16:09 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 16:09

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir." dedi.


Dendias, temaslarda bulunmak üzere başkent Atina'da bulunan İspanya  Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonalez Laya ile  görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
 
İspanyol mevkidaşıyla sığınmacı konusu ve Doğu Akdeniz'deki  gelişmeleri ele aldıklarını belirten Dendias, Libya konusunda AB'nin daha aktif  bir tutum sergilemesi gerektiği hususunda Laya ile mutabık kaldıklarını söyledi.
 
Dendias, Laya'nın dün Ankara'da temaslarda bulunduğunu anımsatarak,  "Yunanistan'ın da komşusu Türkiye'ye karşı saygılı olduğunu" öne sürdü.
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Doğu Akdeniz'deki sondaj  çalışmalarıyla ilgili açıklamalarına da değinen Dendias, "Baskı veya tehdit  olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı  ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir." dedi.
 
Laya ise dün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya  geldiğini anımsatarak, "Edindiğim izlenime göre Türkiye, Atina ile diyalog arzu  ediyor." şeklinde konuştu.
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, katıldığı televizyon programında,  "Yunanistan'ın Türkiye için önemli bir komşu" olduğu değerlendirmesini yaparak,  "Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatları çerçevesinde biz ön  koşulsuz şekilde Yunanistan ile bütün bu konuları; Ege, kıta sahanlığı, adalar,  hava sahası, arama tarama çalışmaları ve Doğu Akdeniz diğer bütün ikili konuları  konuşmaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.
 
Yunanistan ile yaşanan NAVTEX  gerilimine de değinen Kalın, "bölgedeki  faaliyetleri bir müddet bekletebileceklerini" dile getirmişti.
 

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