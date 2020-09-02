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Yunanistan'dan yeni tahrik: 13 Eylül'de Meis Adası'na ayak basacak

02 Eylül 2020 Çarşamba - 15:26 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 15:29

Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak yeni bir adım daha geldi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun 13 Eylül tarihinde Meis Adası'nı ziyaret edeceği açıklandı.


Yunan basını, Sakellaropoulou'nun Meis'e yapacağı ziyaretin tarihinin, adanın kurtuluşunun 77. yıldönümüne denk geldiğini aktardı. Öte yandan TRT World, Meis Adası'nın karşısında yer alan Antalya'nın Kaş ilçesine kurduğu özel kameralarla, Yunan Ordusu'nun adadaki askeri faaliyetlerini kayıt altına aldı.
 
Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz gerilimi devam ediyor.
 
Atina yönetimi geçtiğimiz günlerde Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'na asker göndermişti. Bu hamleye Türkiye'den sert tepki gelmişti.
 
ATİNA TAHRİKLERE DEVAM EDECEK
Ankara'nın diyalog çağrılarına uymak yerine provokatif eylemlere girişen Yunanistan, bölgedeki tahriklerine devam edeceğe benziyor.
 
ADAYA AYAK BASACAK
Yunan Ekathimerini'nin geçtiği habere göre; Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou 13 Eylül tarihinde Meis Adası'nı ziyaret edecek. Ekathimerini, Sakellaropoulou'nun Meis'e yapacağı ziyaretin tarihinin, adanın kurutuluşunun 77. yıldönümüne denk geldiğini aktardı. (Haber7)
 

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