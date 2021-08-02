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Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım yalanı! Dışişleri kaynakları açıkladı

02 Ağustos 2021 Pazartesi - 14:13 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 14:30

Türkiye'deki yangın felaketi devam ederken Yunanistan'ın, Türkiye'ye itfaiye uçağı göndermeye hazır olduklarını, ancak buna olumlu bir yanıt alamadıkları iddialarını Dışişleri kaynakları yalanladı.


Kaynaklardan edinilen bilgiler şöyle; Türkiye’nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, 30 Temmuz’da Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak AB’nin, ülkemizde devam eden yangınlar için yardım edebileceğini bildirmiştir.
 
Bunun üzerine  AFAD, Dışişleri Bakanlığıyla eşgüdüm halinde, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması’na yangın söndürme uçaklarının temini için başvurmuştur. Bu başvurumuz çerçevesinde  bu aşamada iki ülke (İspanya ve Hırvatistan) uçak göndermektedir.
 
YANIT VERMEDİLER
 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 29 Temmuz’da Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu’nu arayarak, yardıma hazır olduklarını söylemesine rağmen, Yunanistan, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yapılan yardım talebine yanıt vermemiştir. 
 
DEVAM EDEN YANGINLAR NEDENİYLE YARDIM EDEMEYİZ
 
Bilahare Atina Büyükelçiliğimizi arayan Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan olarak ülkemize yardım etmeyi öngördüklerini, ancak kendi ülkelerindeki yangınlar nedeniyle yardım edemeyeceklerini bildirmiştir.
 
Bu çerçevede, basında çıkan Yunanistan’ın Türkiye’ye yardım etmeye hazır olduğuna ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Milliyet

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