Yunanistan'dan Türkiye'ye kriz çıkartacak skandal hareket!

Yunanistan'a ait savaş uçakları, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alanda bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz etti. Araştırma gemisine yaklaşan 4 Yunan savaş uçağından biri 2 deniz mili mesafede chaff fişeği bırakarak tacizde bulundu.
TCG Çeşme araştırma gemisi, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalarına başladı. Yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacak gemi Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından taciz edildi. Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı 4 F-16 uçağı Limni Adası batısında TCG Çeşme'ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafede bir chaff fişeği atarak tacizde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti. Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan Chaff önleme sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.
Yunanistan'dan provokatif eylemler
Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik duruşunu korurken, Yunanistan bölgede gerginliği tırmandıracak her türlü faaliyeti sürdürüyor.
İstişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak'tan bu yana Yunanistan, İskiri Adası kuzeybatısındaki uluslararası suları da kapsayan alanda 20 gemi ve çok sayıda hava unsuru ile Şimşek-21 Tatbikatı'nı gerçekleştirdi.
Bunun yanı sıra 10-17 Şubat 2021 tarihlerindeki denizaltı faaliyetlerine ilişkin yayınladığı denizaltı ilanlarında (SUBDANGER-Denizaltı Tehlike Sahası) gayri askeri statüdeki Bozbaba, Semadirek, Limni, Taşoz, Midilli, Sakız, İpsara, Ahikerya ve Sisam adalarının karasularını kapsayan sahaları ilan etti.
Aynı şekilde Ege Denizi ve Akdeniz'de 17 Mart-27 Nisan 2021'de atışlı eğitim yapılacağına yönelik denizaltı ilanında gayrı askeri statüdeki Limni, Bozbaba, Midilli, Meis, İpsara, Sakız, Semadirek adalarının karasularını kapsayan sahalara yer verdi.
Güvenlik uzmanları söz konusu faaliyetleri, Yunanistan'ın sorunların görüşmeler ve diyalog yoluyla çözülmesini arzulamayan, gerginlikten yana ve uzlaşmaz tavrının açık bir göstergesi olarak nitelendirmişti.
Emekli Amiral Cem Gürdeniz konuyla ilgili CNN TÜRK canlı yayınında kritik analizlerde bulundu:
Belli ki birileri Yunanistan'a sufle veriyor. Bu durumu başka bir şekilde izah edemem. Yunanistan bir vekil devlettir, kendisi bir karar alamaz. Yunanistan tamamen Amerika sömürgesi olmuştur. Sismik gemilerinin yaptığı kıta sahanlığına yönelik, egemenlik haklarına dair faaliyetlerdir. Şimdi Çeşme gemimizin yaptığı iş su ile yaptığı bir iş ve kesinlikle 11 Kasım 1976 Bern mutabakatına aykırı bir şey değil. Bunu bahane edip üzerinde savaş uçağı uçurma Türkiye'nin dikkatini Doğu Akdeniz'den uzaklaştırma girişimi de olabilir.
CHAFF ATMA NEDİR?
CHAFF bir elektronik karıştırma vasıtasıdır. Üzerinize bir güdümlü mermi geldiğinde sizi şaşırtmak için bunlar atılır. Bunu da yapmalarının sebebi 'Ben kendimi savunmaya yönelik enstrümanımı kullanıyorum ama sen bunu nasıl algılarsan algıla. Ben sana gelecekte silah da atabilirim' mesajı veriyor. Yaramaz bir çocuğun bir tane evin önünde çatapat patlatması gibi bir şey.
NESAJ NE?
Burada verilecek mesaj stratejik bir mesaj var aslında. Ben aslında ABD ve Fransa tarafından işgal edilmiş bir ülkeyim ve senin enerjini Doğu Akdeniz'den çekip buraya kaydırmak istiyorum. Bu kararı verenler belli.