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Yunanistan'dan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı
Macron’un kışkırtmasıyla Ege ve Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunan hükümetine, ‘içeriden’ de eleştiriler gelmeye başladı. Komünist milletvekili Liana Kanelli, “Erdoğan, stratejik bir akıl” sözleriyle dikkat çekti. Öte yandan ABD'li Bloomberg, "Türkiye bölgesel güç olacak donanma inşa ediyor" yazısında Türk ve Yunan donanmalarını karşılaştırdı. Yunan yetkililer yorum dahi yapamadı...