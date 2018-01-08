Son dakika: Yunanistan'dan yeni karar! Gözaltında!

Atina İdari İstinaf Mahkemesi, sığınma talebi kabul edilerek serbest bırakılan bir darbeci askerin sığınma talebinin askıya alınması karar verdi. Serbest kalan darbeci asker, daha sonra yeniden idari gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan 'a kaçan 8 darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın kabul edilen sığınma talebi hükümetin kararı temyiz etmesi sonucu askıya alındı.

Yunanistan'a kaçan ve başvurusu durdurulan darbeci asker Süleyman Özkaynakçı yeniden gözaltına alındı. Atina İdari Istinaf Mahkemesi’nin 9. Dairesi, darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’ya tanınan iltica hakkının geçici olarak durdurulmasına ilişkin Yunan hükümetinin talebini kabul etmişti.

Atina İdari İstinaf Mahkemesi, Yunanistan hükümetinin itirazı üzerine Özkaynakçı'nın sığınma talebinin askıya alınmasını kararlaştırdı. Serbest kalan ve kararın ardından Atina 'daki İltica Ofisi'ne gelen Özkaynakçı'nın, yeniden idari gözaltına alınması bekleniyor. Darbeci askerin hakkında verilen yeni kararla ilgili temyiz hakkı bulunuyor.

Yunan hükümeti, İltica Komisyonunun kararına Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle, kamunun yararı için itiraz ederek kararı durdurmak ve iptal ettirmek için Atina İdari İstinaf Mahkemesine başvurmuştu. Kararın iptaline ilişkin duruşmanın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

"İade kesinlikle yok"

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye’de işledikleri suçlar için Yunanistan’da yargılanabilme olasılığını araştırdıklarını 4 Ocak’ta söylemişti.

Kontonis, darbeci askerlerin Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine ise bu konunun Yunanistan Yüksek Mahkemesinin ret kararı ile nihai olarak kapandığını belirtmişti.