Yunanistan'dan skandal medrese kararı! Tüm öğretmenleri görevden aldı...

Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk azınlığa yönelik hak ihlalleri sürüyor. Atina şimdi de "medreseleri, Yunan okulu gibi idare etmek için" keyfi bir kararname çıkardı. Gümülcine Medresesi'nin tüm öğretmenlerinin 31 Ağustos tarihi itibari ile görevden alındığı açıklandı.

Yunanistan'dan skandal medrese kararnamesi.1923 Lozan Barış Antlaşması ile Batı Trakya Türk toplumuna “azınlık” statüsü tanındı, hakları garanti altına alındı.Ancak Yunanistan bu hakları görmezden gelerek Türk azınlığı mağdur ediyor, insan haklarını da çiğniyor.TRT Haber 'in bildirdiğine göre son olarak Yunan hükümeti, medreseleri özellikle Gümülcine Medresesi'ni mutlak kontrolü altına almak için bir kararname çıkardı.Bu çerçevede medreselerde karar verme organı olan Encümen Heyeti Başkanlarını bizzat Yunan makamları atayacak.Hatta medreselerdeki eğitim kadrosunu da Atina belirleyecek.

ÖĞRETMENLER GÖREVDEN ALINDI

Gümülcine Medresesi'nin tüm öğretmenlerinin 31 Ağustos tarihi itibari ile görevden alındığı açıklandı.Söz konusu Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesi ile biri İskeçe’de, diğeri Gümülcine’de olan iki medrese Yunan devlet okulu gibi idare edilecek.Yunanistan’ın bu keyfi kararı Lozan Antlaşması ile garanti altına alınan azınlık haklarının açık ihlali demek.

1923 Lozan Antlaşması'na göre Yunanistan, Batı Trakya’daki Türk azınlık okullarının yönetim ve eğitim kadrosuna müdahale etme hakkına sahip değil.Yunanistan keyfi kararlarla yıllardır azınlık okullarında baskıyı artırarak, buralara olan talebi azaltıyor.2011’den itibaren Türk azınlığa ait onlarca ilkokul,, öğrenci yetersizliği nedeniyle ya kapatıldı ya da başka okullarla birleştirildi.Yeni azınlık okullarının açılmasına ise izin verilmiyor.Geçen yıl İskeçe Medresesi’nde 70 öğrenci eğitim alırken, Gümülcine’deki öğrenci sayısı 550 idi.