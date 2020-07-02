Yunanistan'dan skandal Libya kararı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Tobruk Temsilciler Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, bugün ülkenin doğusundaki el-Kubbe kentinde Libya'yı ziyaret eden Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tobruk Temsilciler Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, bugün ülkenin doğusundaki el-Kubbe kentinde Libya'yı ziyaret eden Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi.Taraflar, "ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve ikili ticaretin arttırılması için Bingazi kentinde bir konsolosluk açılmasını" görüştü. Toplantıda ayrıca, Libya krizine ilişkin gelişmeler, "Akile Salih'in insiyatifiyle" ortaya çıktığı öne sürülen Kahire Bildirgesi isimli siyasi girişim ele alındı.
Ayrıca, Dendias'ın Yunanistan'ın Kahire Bildirgesi isimli bu girişimi desteklediği, Libya'daki krizin sonlandırılması için siyasi çözümden yana olduğu ve dış müdaheleye karşı çıktığını toplantıda dile getirdiği, açıklamada kaydedildi.Öte yandan, Dendias, Akile Salih ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Atina'nın Bingazi kentinde ticareti ilerletmek için bir konsolosluk açmak niyetinde olduğuna işaret ederek, "Libya'nın Türk mallarını, Avrupa hatta Yunan mallarıyla değiştirmek istediğini" öne sürdü.
Libya ordusu, son dönemde Halife Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Hafter ve müttefikleri 6 Haziran’da Kahire'de toplanmıştı. Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Salih, ortak basın toplantısı düzenleyerek "Kahire Bildirgesi" isimli Libya'da siyasi çözüm ve ateşkes çağrısı yapan bir duyuru yapmıştı. Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat protokolü imzalanması üzerine, Doğu Akdeniz’deki emelleri suya düşen Yunanistan, iktidara gelmesi halinde bu protokolü geçersiz sayacağı vaadinde bulunan Hafter’e umut bağlamıştı. Bu çerçevede Hafter, geçen ocak ayında, Atina’da “devlet başkanı” gibi ağırlanmış, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelmişti. Ancak, Hafter’in peşpeşe yenilgileri, Atina’nın tercihinin yanlış olduğunu gösterdi. Dendias’ın ziyareti Batı’nın darbeci Halife Hafter’e alternatif aradığının konuşulduğu bir döneme denk geldi.