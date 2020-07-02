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Yunanistan'dan skandal Libya kararı

02 Temmuz 2020 Perşembe - 15:03 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 15:03

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarette ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve doğudaki sözde hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Dendias, Atina'nın Bingazi kentinde ticareti ilerletmek için bir konsolosluk açmak niyetinde olduğuna işaret ederek, "Libya'nın Türk mallarını, Avrupa hatta Yunan mallarıyla değiştirmek istediğini" öne sürdü.


Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Tobruk Temsilciler Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih,  bugün ülkenin doğusundaki el-Kubbe kentinde Libya'yı ziyaret eden Dendias ile bir  görüşme gerçekleştirdi.    Tobruk Temsilciler Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih,  bugün ülkenin doğusundaki el-Kubbe kentinde Libya'yı ziyaret eden Dendias ile bir  görüşme gerçekleştirdi.Taraflar, "ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve ikili ticaretin  arttırılması için Bingazi kentinde bir konsolosluk açılmasını" görüştü. Toplantıda ayrıca, Libya krizine ilişkin gelişmeler, "Akile Salih'in  insiyatifiyle" ortaya çıktığı öne sürülen Kahire Bildirgesi isimli siyasi girişim  ele alındı.
 
Ayrıca, Dendias'ın Yunanistan'ın Kahire Bildirgesi isimli bu girişimi  desteklediği, Libya'daki krizin sonlandırılması için siyasi çözümden yana olduğu  ve dış müdaheleye karşı çıktığını toplantıda dile getirdiği, açıklamada  kaydedildi.Öte yandan, Dendias, Akile Salih ile görüşmesinin ardından sosyal  medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Atina'nın Bingazi kentinde ticareti  ilerletmek için bir konsolosluk açmak niyetinde olduğuna işaret ederek,  "Libya'nın Türk mallarını, Avrupa hatta Yunan mallarıyla değiştirmek istediğini"  öne sürdü.
 
Libya ordusu, son dönemde Halife Hafter'e bağlı milislere karşı peş  peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Hafter ve müttefikleri 6  Haziran’da Kahire'de toplanmıştı. Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi,  Hafter ve siyasi müttefiki Salih, ortak basın toplantısı düzenleyerek "Kahire  Bildirgesi" isimli Libya'da siyasi çözüm ve ateşkes çağrısı yapan bir duyuru  yapmıştı. Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat protokolü imzalanması üzerine, Doğu Akdeniz’deki emelleri suya düşen Yunanistan, iktidara gelmesi halinde bu protokolü geçersiz sayacağı vaadinde bulunan Hafter’e umut bağlamıştı. Bu çerçevede Hafter, geçen ocak ayında, Atina’da “devlet başkanı” gibi ağırlanmış, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelmişti. Ancak, Hafter’in peşpeşe yenilgileri, Atina’nın tercihinin yanlış olduğunu gösterdi. Dendias’ın ziyareti Batı’nın darbeci Halife Hafter’e alternatif aradığının konuşulduğu bir döneme denk geldi.
 

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