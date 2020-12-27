27 Aralık 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.426 0.00 EURO 9,2440 0.01
USD 7,5890 0.36 ALTIN 458,590 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yunanistan'dan skandal hamle! 12 mili resmen ilan etti

AA |  27 Aralık 2020 Pazar - 22:28 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 22:34

Yunanistan'da, İyon Denizi'nde kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılmasıyla ilgili kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin  batısında yer alan İyon Denizi'nde, Arnavutluk yakınlarındaki İyon Adaları'ndan  Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz  bölgesinde, körfezlerin kapatılması ve düz ana hatların çizilmesiyle ilgili  kararnamenin yürürlüğe girdiği ifade edildi.
 
Söz konusu kararnamenin, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin  uygulanması kapsamında yayımlandığı vurgulanan açıklamada, "Yunanistan'ın bu  hareketinin İyon Denizi'nde kara sularını genişletmesi süreci için bir hak ve  gerekli bir adım oluşturduğu" iddia edildi.
 
Bakanlık açıklamasında, kararnamede Yunanistan'ın, benzer haklarını  ülkenin diğer bölgelerinde de uygulama hakkını mahfuz tuttuğunun kaydedildiği  belirtildi.
 
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bir süre önce Parlamentoda  yaptığı konuşmada, Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesince İyon Denizi'nde  "egemenlik hakları olduğunu" savunarak, ülkesinin İyon Denizi'nde kara sularını 6  deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladığını belirtmişti.
 
 Yunanistan'ın, "kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz  alanları için de kullanabileceğini" savunan Miçotakis, İtalya ile İyon Denizi,  Mısır ile Doğu Akdeniz için yapılan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmalarını  Yunanistan için "tarihsel ve siyasi öneme sahip" olarak nitelendirmişti.
 

ETİKETLER

Yunanistan İyon Denizi Resmi Gazete kara suları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.