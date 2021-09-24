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Yunanistan'dan kritik Türkiye açıklaması: İş birliği yapılabilir

AA |  24 Eylül 2021 Cuma - 23:44 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 23:44

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile iş birliği arayışında her tür çabayı göstereceğini belirtti.


Türkiye ve Yunanistan arasında bir yılı aşkın süredir yaşanan  gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Türkiye  ile diyalog kanallarını her zaman açık tutmak istediğini, 2020'de iki ülke  arasında yaşanan gerginliğin tekrar etmesini istemediklerini söyledi.
 
Miçotakis, Yunanistan'ın egemenlik haklarını korumaya devam edeceğini  belirterek, Türkiye'nin aldığı "casus belli" kararı nedeniyle Yunanistan'ın 1995  yılından beri güç kullanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.
 
Türkiye ile iş birliği yaparak, yeni ortak düşmanlarla birlikte  mücadele edilebileceğini savunan Miçotakis, Türkiye ile iklim krizi ve mülteci  sorununda iş birliği yapılabileceğini kaydetti.
 
Miçotakis, tarih ve coğrafyanın iki ülkeyi birbirine bağladığını ifade  ederken, "Türkiye ile iş birliği arayışına devam etmek için hiçbir çabadan  kaçınmayacağım." dedi.
 

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Birleşmiş Milletler Kiryakos Miçotakis Türkiye
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