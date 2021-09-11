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Yunanistan'dan kritik savaş uçağı hamlesi!

AA |  11 Eylül 2021 Cumartesi - 23:30 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 23:30

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'nın Fransa'dan temin edeceği Rafale tipi savaş uçağı sayısının 18'den 24'e çıkarılacağını duyurdu.


Miçotakis, her yıl geleneksel olarak Başbakan'ın bir önceki yılın  değerlendirmesini yapıp bir sonraki yıl için ekonomi planını açıkladığı  Uluslararası Selanik Fuarı açılışında konuştu.
 
Geçen yıl karşılaşılan ulusal sorunlara karşı Atina'nın aktif bir  diplomasi yürüttüğünü ve savunma gücünün artırıldığını savunan Başbakan  Miçotakis, geçen yıl 18 adet Rafale tipi savaş uçağı alınacağını duyurduğunu  anımsatarak bu sayının yakın zamanda 24'e çıkacağını kaydetti.
 
Miçotakis'ten gençlere destek
 
Başbakan Miçotakis, bu yıl 85'incisi düzenlenen fuarda vergi indirimi,  genç istihdamının teşviki, artan enerji fiyatlarına karşı halka verilecek destek  gibi ekonomiyi canlandırmaya yönelik politikaları açıklarken bu yıl konuşmanın  yapıldığı salondaki ilk sırada siyasiler yerine gençler oturdu.
 
Miçotakis, gençlerin son on yıllık süreçte ekonomik kriz, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını ve doğal afetler gibi birçok sorunla karşı karşıya  kalan nesil olduğuna dikkati çekerek genç istihdamını artırmaya yönelik hükümet  programını da açıkladı.
 
Gençlere ilk istihdamda maddi destek
 
Daha önce hiç iş tecrübesi olmayan gençlerin 29 yaşını geçmemek  kaydıyla, özel sektör tarafından istihdam edilmesi halinde 6 ay boyunca 600  avrosu işverene, 600 avrosu gençlere olmak üzere toplam 1200 avroluk destek  verileceğini duyurdu.
 
Aşı olan gençlere ücretsiz internet sözü
 
Miçotakis, 15-17 yaş grubu gençlere, Kovid-19'a karşı aşı olmaları  halinde 50 GB ücretsiz internet sözü verdi ve özel iletişim vergisinde de  indirime gidileceğini bildirdi.
 
Ekonomiyi canlandırmak için vergilerde indirim
 
Yunan Başbakan, enerji maliyetlerinin artması nedeniyle ortaya çıkan  sorunlara çözüm olarak da devlet desteği verileceğini belirtti.
 
Vergilerde indirim sözü veren Miçotakis, sağlık, eğitim ve ulaşım  alanında da yeni yatırımlar yapılacağını ifade etti.
 
Geleneksel açılış konuşmasında ekonomi programı
 
 İlki 1926 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Selanik Fuarı her yıl  eylül ayında Selanik'te düzenleniyor.
 
Geleneksel olarak fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başbakan,  bir önceki yılın değerlendirmesini yaparken bir sonraki yıla dair özellikle  ekonomi alanında atılacak adımları açıklıyor.

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Yunanistan Fransa Rafale
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