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Yunanistan'dan kritik askerlik kararı! 1 yıla çıkarıldı

AA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 22:07 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 22:09

Yunanistan'da kara kuvvetleri için 9 ay olan zorunlu askerlik süresinin 1 yıla çıkarılacağı bildirildi.


Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Başbakan Kiryakos Miçotakis  başkanlığında toplanan Dış ilişkiler ve Savunma Konseyi (KYSEA) Toplantısı'nın  ardından açıklamalarda bulundu.
 
Kara kuvvetlerinde 9 ay olan askerlik görevinin 12 aya uzatılacağını  belirten Panayiotopulos, bu kararın mayıstan itibaren geçerli olacağını aktardı.
 
Panayiotopulos, Miçotakis'in Silahlı Kuvvetlerin imkan ve personel  düzeyinin geliştirilmesi talimatı doğrultusunda bu kararı aldıklarını söyleyerek,  konuya ilişkin detaylı açıklamanın gelecek günlerde yapılacağını kaydetti.
 
Donanma ve hava kuvvetlerinde 12 ay zorunlu askerlik uygulanıyor
 
Başbakan Miçotakis, 13 Eylül 2020'de Selanik Fuarı'nın açılışında  yaptığı konuşmada, orduya 2025'e kadar 15 bin personel takviyesi yapılacağını  duyurmuştu.
 
Yunanistan'da donanma ve hava kuvvetlerinde halihazırda 12 ay zorunlu  askerlik uygulanıyor.
 
Ülkede 19 yaşından büyük ve sağlıklı erkeklerin, askerlik hizmetini  tamamlama zorunluluğu bulunuyor.

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Yunanistan kara kuvvetleri askerlik
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