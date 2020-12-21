Yunanistan'dan insanlık dışı muamele! Bakan Soylu paylaştı

Sayın @YlvaJohansson

Yunanistan’ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor.@Frontex’in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?@EU_Commissionhttps://t.co/at0dCgBSok pic.twitter.com/YcolzFNEhK