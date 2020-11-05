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Yunanistan'dan flaş karar! Tüm ülkede karantina uygulanacak

AA |  05 Kasım 2020 Perşembe - 13:34 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 13:58

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle ikinci kez ülke çapında karantina ilan edildi.


Başbakan Kiryakos Miçotakis, televizyonlardan canlı yayımlanan  konuşmasında, Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde alınacak yeni tedbirleri  açıkladı.
 
Mart ayından sonra ikinci kez ülke çapında karantina kararı  aldıklarını söyleyen Miçotakis, genel karantinanın, bu cumartesi 06.00'da  başlayacağını belirtti.
 
Miçotakis, 30 Kasım'a kadar sürecek karantinada kreşler ile  ilkokulların açık kalacağını dile getirerek, ortaokul, lise ve üniversitelerin  uzaktan eğitim vereceğini aktardı.
 
Eczane ve temel ihtiyaç ürünlerini satan marketlerin açık olacağını  vurgulayan Miçotakis, vatandaşların iş, sağlık, alışveriş ve spor gibi sebeplerle  kısa mesaj atarak evlerinden çıkabileceklerini bildirdi.
 
Miçotakis, uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda salgının ikinci  dalgasıyla mücadele için bu önlemleri almak zorunda kaldıklarına dikkati çekerek,  "Tedbirleri geç almaktansa erken almayı tercih ediyorum." ifadesini kullandı.
 
Başkent Atina ve Selanik gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu  çok sayıda kentte halihazırda gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor,  restoran ve kafeler sadece paket servisi yapabiliyor.
 
Yunanistan'da, dün 2 bin 646 tanı ile salgının başından bu yana en  yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.
 
Toplam vaka sayısının 46 bin 892'ye çıktığı ülkede, şu ana kadar 673  kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yittirdi.
 
  
 
 
 
 
 

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