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Yunanistan'dan flaş hamle! Askeriye 10 milyar avroluk bütçe

AA |  01 Eylül 2020 Salı - 18:47 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 18:54

Yunan basını, Atina hükümetinin ülkenin silahlı kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla 10 milyar avroluk harcama yapmayı planladığını duyurdu.


Yunan hükümetinden ismi açıklanmayan yetkililer, basına yaptıkları  açıklamalarda, Fransa ve diğer ülkelerle silah alımı için görüşmelerin devam  ettiğini, bu konudaki müzakerelerin 10 Eylül'de Korsika Adası'nda  gerçekleştirilecek AB üyesi  Akdeniz ülkeleri toplantısına kadar tamamlanmasının  hedeflendiği kaydetti.
 
Devlet Bakanı Yorgos Gerapetritis katıldığı bir televizyon  programında, hükümetin silahlı kuvvetlerini ve silah endüstrisini güçlendirme  çabası çerçevesinde birçok ülke ile temas halinde olduğunu söyledi.
 
Fransa’dan Rafale uçaklarının alımı için henüz anlaşma olmadığını, bu  konudaki görüşmelerin devam ettiğini belirten Gerapetritis, hedefin Yunan silahlı  kuvvetlerinin modernizasyonu olduğunu ifade etti.
 
Gerapetritis, Yunanistan'ın iyi komşuluk taraftarı olduğunu ve Türkiye  ile olan iletişim kanallarının açık olması gerektiği gürüşünü de dile getirdi.
 
Daha önce Yunan medyası Atina'nın Paris'ten Rafale savaş uçağı ile  Belharra fırkateyn gemisi almak için temaslarını sürdürdüğünü yazmıştı.
 
Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikuras da savunma harcamalarıyla  ilgili yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetleri güçlendirmek için daha fazla para  sarf etmeye hazır olduklarını bildirmişti.

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Yunan Atina avro silahlı kuvvetleri
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