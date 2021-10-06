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Yunanistan'dan aşı olanlar için flaş karar!

AA |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 17:58 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 17:58

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikası olanlar için özgürlüklerin genişletileceğini duyurdu.


Plevris, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olduğu  bölgelerde dahi aşı olanların herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacağını  kaydetti.
 
Hiçbir bölgede kısmi de olsa sokağa çıkma kısıtlaması veya sosyal  mekanlarda müzik yasağı olmayacağını belirten Plevris, vaka sayılarının  yükselmesi ve yeni tedbirlere ihtiyaç duyulması halinde uzman görüşüne başvurmaya  devam edeceklerini belirtti.
 
Plevris, cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile  sadece aşı olan vatandaşlara açık olan kapalı eğlence merkezi, kafe ve  lokantalarda müşterilerin herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacağını,  çalışanlar için ise mevcut tedbirlerin devam edeceğini söyledi.
 
Aşı sertifikasına sahip olmayanların da faydalanabileceği diğer  eğlence merkezlerinde ise kısıtlamaların devam edeceğini kaydeden Plevris, 15 gün  sonunda uygulamanın sonuçlarının değerlendirileceğini ve buna göre yeni kararlar  alınacağını ifade etti.

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Yunanistan Thanos Plevris aşı sertifikası
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