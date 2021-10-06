Yunanistan'dan aşı olanlar için flaş karar!

Plevris, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde dahi aşı olanların herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacağını kaydetti.

Hiçbir bölgede kısmi de olsa sokağa çıkma kısıtlaması veya sosyal mekanlarda müzik yasağı olmayacağını belirten Plevris, vaka sayılarının yükselmesi ve yeni tedbirlere ihtiyaç duyulması halinde uzman görüşüne başvurmaya devam edeceklerini belirtti.

Plevris, cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile sadece aşı olan vatandaşlara açık olan kapalı eğlence merkezi, kafe ve lokantalarda müşterilerin herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacağını, çalışanlar için ise mevcut tedbirlerin devam edeceğini söyledi.

Aşı sertifikasına sahip olmayanların da faydalanabileceği diğer eğlence merkezlerinde ise kısıtlamaların devam edeceğini kaydeden Plevris, 15 gün sonunda uygulamanın sonuçlarının değerlendirileceğini ve buna göre yeni kararlar alınacağını ifade etti.