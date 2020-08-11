Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler üzerine Avrupa Birliği'ne (AB) Türkiye konulu acil toplantı çağrısında bulunduğu öğrenildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara ile yaşanan sondaj krizinin üye ülkelerle görüşüleceği kaydedildi.
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Yunanistan'dan AB'ye son dakika Türkiye çağrısı: Acilen yapalım
11 Ağustos 2020 Salı - 13:45 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 14:42