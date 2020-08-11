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Yunanistan'dan AB'ye son dakika Türkiye çağrısı: Acilen yapalım

11 Ağustos 2020 Salı - 13:45 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 14:42

Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de aldığı son kararları sebep göstererek Avrupa Birliği'ni (AB) acil toplantıya çağırdı.


Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler üzerine Avrupa Birliği'ne (AB) Türkiye konulu acil toplantı çağrısında bulunduğu öğrenildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara ile yaşanan sondaj krizinin üye ülkelerle görüşüleceği kaydedildi.
 
 
 
 

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Yunanistan AB Türkiye Avrupa Birliği Doğu Akdeniz
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