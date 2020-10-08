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Yunanistan'dan "29 Ekim" provokasyonu

08 Ekim 2020 Perşembe - 16:01 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 16:01

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde Yunan yetkililer provokatif bir adım atarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için Navtex ilan etti.


Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde Yunan yetkililer provokatif bir adım atarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için Navtex ilan etti.
 
 
Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi için çaba harcarken Yunanistan’ın daha önce üzerinde mutabakata varılmış bir ilkeyi bilerek ihlal etmesi gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerine yer verildi. (TRThaber)
 

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Yunanistan navtex 29 Ekim
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