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Yunanistan'daki skandal görüntülere AK Parti'den sert tepki

AA |  25 Temmuz 2020 Cumartesi - 12:52 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 13:37

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki gösterdi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'da şanlı  bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii'nin açılmasını  güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri  kınıyoruz." ifadelerini kullandı. 
 
Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına  Yunanistan'da gösterilen tepkiler üzerine, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
 
Kafası Bizans hayalleriyle dolu, dar görüşlü Yunan siyasilerin kendi  toplumlarını zehirlediğini belirten Çelik, "Yunanistan'da şanlı bayrağımızın  yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii'nin açılmasını güya  protesto  etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Çelik, kendilerini Bizans'ta zanneden hayalperestlerin  Ayasofya-i  Kebir Cami-i Şerifi'nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecbur olduğunu  vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Kendi bayraklarının yanına dün Bizans bayrağı asanlar ve yas ilan  edenler bayrağımıza saygısızlık yapamazlar. Bayrağımızı yakan faşistler, dün  Ayasofya Camii'nde, bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi  anlamalıdır. Bayrağımıza dün eşlik eden sancaklar ve Ayasofya Camii'nde verilen  mesajlar hafızamızın sadece tarihe değil, geleceğe ait olduğunu da gösterdi.  Ayasofya Camii tüm insanlığın ortak değeri olarak herkese açıktır. Bayrağımızın  ve sancakların dediği gibi orası Ayasofya Camii'dir."
 
 

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Yunanistan AK Parti Ömer Çelik
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