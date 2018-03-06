Yunanistan'da "Uber" protestosu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, müşterilerini çalan Uber ve benzeri mobil uygulamaları protesto etti.

Attika Taksi Şöförleri Derneği (SATA) binası önünde toplanan grevdeki yüzlerce taksici, Maliye Bakanlığına yürüdü.

Taksiciler bakanlık önündeki gösterileri sırasında, grevlerine katılmayan meslektaşlarına ve Uber sürücülerine saldırdı.

Taksicilerin tekmeli saldırısı sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sayıları az olan polis ekiplerinin müdahalesi ise yeterli olmadı.

SATA Başkanı Thanos Liberopoulos, Uber ve benzeri uygulamalar yasaklanmazsa turizm sezonunda grev ve gösterilerine devam edeceklerini söyledi.