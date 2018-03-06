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Yunanistan'da "Uber" protestosu

AA |  06 Mart 2018 Salı - 19:14 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 19:15

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, müşterilerini çalan Uber ve benzeri mobil uygulamaları protesto etti.


Attika Taksi Şöförleri Derneği (SATA) binası önünde toplanan grevdeki  yüzlerce taksici,  Maliye Bakanlığına yürüdü.
 
Taksiciler bakanlık önündeki gösterileri sırasında, grevlerine  katılmayan meslektaşlarına ve Uber sürücülerine saldırdı.
 
Taksicilerin tekmeli saldırısı sonucu araçlarda maddi hasar meydana  geldi. Sayıları az olan polis ekiplerinin müdahalesi ise yeterli olmadı.
 
SATA Başkanı Thanos  Liberopoulos, Uber ve benzeri uygulamalar  yasaklanmazsa turizm sezonunda grev ve gösterilerine devam edeceklerini söyledi.

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Yunanistan Uber taksiciler protesto etti
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