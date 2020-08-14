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Yunanistan'da tedbirler sıkılaştırılıyor

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 17:10 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 17:10

Yunanistan'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın devam etmesi üzerine yeni tedbirlerin uygulanmaya başlayacağı bildirildi.


Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, düzenlediği  basın toplantısıyla getirilen ek tedbirleri açıkladı.
 
Başkent Atina ve Pire'nin de dahil olduğu Attiki, Girit, Doğu  Makedonya, Trakya bölgeleriyle Mikonos, Poros ve Santorini adalarındaki eğlence  yerleri ve restoranların 24 Ağustos'a kadar 00.00-07.00 saatlerinde kapalı  kalacağını belirten Hardalias, vakaların görüldüğü yerlerde tüm sosyal  etkinliklerde 50 kişilik grup sınırlandırılması getirildiğini aktardı.
 
Hardalias, askeri karargah ve göçmen kamplarındaki tüm alanlarda  mecburi maske önleminin uygulanacağını dile getirerek, ayrıca kamu sektöründe,  yüksek riskli grupların 31 Ağustos'a kadar uzaktan çalışacaklarını söyledi.
 
Yunanistan'da salgının başlangıcından bu yana 6 bin 381 vaka  kaydedildi, 221 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Attiki, 2 bin 495  vaka sayısıyla ülkede salgının en yoğun yaşandığı bölge olarak öne çıkıyor.
 
Restoran ve kafeler hariç tüm kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu  bulunan ülkede, bu kurala uymayanlara 150 avro para cezası uygulanıyor.
 

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Yunanistan corona virüs
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