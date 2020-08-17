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Yunanistan'da şiddetli deprem! Büyüklüğü...

17 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:49 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 11:52

Son dakika... Yunanistan'ın güneyinde deprem oldu. Atina'nın 118 kilometre güneyinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı.


 Yunanistan'ın güney kesimlerinde 5.1 şiddetinde bir deprem gerçekleştiği bildirildi. 
 
Yerel saatle 10.27'de gerçekleşen depremin derinliği 90 kilometre olarak açıklanırken büyüklüğünün ise 5 olduğu bildirildi.
 
Görgü tanıkları sarsıntının Atina'da da hissedildiğini aktardı. 
 
Atina'daki Ulusal Jeoloji Gözlem Enstitüsü'nden yapılan açıklamada  deprem Hydra Adası'nın 53 kilometre güneydoğusunda gerçekleşti.
 
Uzmanlar can ve mal kaybı olmadığını açıklarken depremin derinliğinin 90 kilometre olmasının hasar yaşanmamasında etkili olduğunu açıkladı. 

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