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Yunanistan'da o skandal için komisyon kuruldu

AA |  06 Mart 2018 Salı - 1:50 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 1:50

Yunanistan parlamentosunda, ilaç firması Novartis'in ülkede bazı politikacı, bürokrat ve doktorlara rüşvet vererek ilaç fiyatlarını şişirdiği iddiaları için soruşturma komisyonu kuruldu.


Çoğunluğunu hükümetin ana ortağı SYRIZA partisinin oluşturduğu toplam  21 milletvekilinden oluşan komisyon, ilk toplantısını bugün mecliste yaptı.
 
SYRIZA milletvekili Theodoris Driças'ın başkan olarak seçildiği  komisyonun ilk toplantısı basına kapalı gerçekleşirken, Yunan gazetelerinde eski  Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Evangelos Venizelos'un dava  dosyasındaki gizli tanıkların kimliğinin açıklanmasını talep eden dilekçesinin de  ele alındığı yönünde haberler yer aldı.
 
Yunanistan meclisi, uzun tartışmalara neden olan bir genel kurul  sonunda 50 milyon avroluk rüşvet iddialarını içeren ve AB Komisyonunun Göç,  İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos, eski Başbakan  Andonis Samaras, eski Maliye Bakanı ve şimdiki Merkez Bankası Başkanı Yannis  Stournaras dahil 10 politikacının isminin geçtiği dava hakkında soruşturma  komisyonu kurulmasına karar vermişti.
 
Meclise sunulan dava dosyasına göre, 2006-2015 yılları arasında,  merkezi İsviçre'de bulunan Novartis ilaç firmasının, politikacılara, üst düzey  bürokratlara ve doktorlara ilaç fiyatlarını şişirmek ve devlet hastanelerine  satışları artırmak için rüşvet verdiği iddia ediliyor.
 
Hükümet yetkilileri, olayı "Yunan devleti tarihindeki en büyük  yolsuzluk skandalı" olarak nitelendirirken, yolsuzluğa karıştığı iddia edilen tüm  isimler, haklarındaki suçlamaları reddederek hükümeti hukuki bir süreci  siyasileştirmekle suçluyor. Hükümet yetkilileri ayrıca edinilen haksız kazancın  devletin kasasını boşaltarak ülkenin krize sürüklenmesinde etkili olduğunu  savunuyor.
 
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yüksek fiyattan ve gereğinden  fazla ilaç alımı sebebiyle Yunan hazinesine zararın 23 milyar avroya ulaştığını  ifade etmişti.
 
Ana muhalefetteki Yeni Demokrasinin (ND) bir dönem başkanlığını da  yapan milletvekili Andonis Samaras, adının soruşturmaya haksız yere  karıştırıldığını savunarak, Başbakan Çipras hakkında iftira davası açmıştı.  Ayrıca, soruşturmada adı geçen dört politikacı da haklarında iddiada bulunan  gizli tanıklara iftiraya suçlamasıyla mahkemeye başvurmuştu.
 

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